ЭЛУА за неделю использовало на дорогах Луганска более 1,1 тыс. т противогололедной смеси

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю использовали более 1,1 тыс. тонн противогололедной смеси для обработки дорог Луганска. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Андрея Бабенко.

"Мы обработали в связи с ухудшением погодных условий 291 улицу, использовали более 1 100 тонн песчано-соляной смеси. Обработали также 146 остановок общественного транспорта", – рассказал он.

Бабенко отметил, что, кроме того, коммунальщики завершили работы по укладке асфальта на улицах Новокожевная и 1-я Славянская, а также ремонт тротуара на улице Победоносная.

"Вывезли за неделю порядка 300 тонн дорожного смета и льда", – добавил директор ЭЛУА.

21 декабря — Луганск