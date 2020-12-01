Коммунальщики Луганска за неделю убрали почти 10,5 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Луганский центр утилизации отходов" за минувшую неделю вывезли с территории столицы Республики почти 10,5 тыс. куб. м мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора ЛЦУО Владислава Чепеленко.

"От многоквартирного жилья был вывезен 6 471 кубический метр мусора, от частного сектора – 3 037 кубов. Портальной загрузкой вывезли 384 кубометра твердых бытовых отходов", – рассказал он.

Чепеленко добавил, что, кроме того, за неделю работники предприятия ликвидировали 565 кубических метров микросвалок.

21 декабря — Луганск