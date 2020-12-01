Оперштаб допустил принятие новых мер из-за выявленного штамма COVID-19

«В случае необходимости будут приняты дополнительные меры», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в России и в мире, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.С 22 декабря Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.источник