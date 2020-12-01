Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Оперштаб допустил принятие новых мер из-за выявленного штамма COVID-19

Sergey Сегодня, 16:000Новости
Оперштаб допустил принятие новых мер из-за выявленного штамма COVID-19
Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в России и в мире, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«В случае необходимости будут приняты дополнительные меры», — говорится в сообщении.

С 22 декабря Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
источник

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: