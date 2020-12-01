Прокуратура способствовала погашению предприятием почти 550 тыс. руб. долга по зарплате

Краснодонская горрайонная прокуратура приняла меры реагирования, в результате которых одно из государственных предприятий погасило почти 550 тыс. руб. долга по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ходе проведенной проверки было установлено, что на предприятии имеется задолженность по заработной плате. В адрес руководителя предприятия горрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

"По результатам рассмотрения документа предприятием частично выплачена задолженность по заработной плате в сумме более 548 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

21 декабря — Луганск