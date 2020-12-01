Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Прокуратура способствовала погашению предприятием почти 550 тыс. руб. долга по зарплате

Sergey Сегодня, 16:150Новости
Прокуратура способствовала погашению предприятием почти 550 тыс. руб. долга по зарплате
Краснодонская горрайонная прокуратура приняла меры реагирования, в результате которых одно из государственных предприятий погасило почти 550 тыс. руб. долга по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
В ходе проведенной проверки было установлено, что на предприятии имеется задолженность по заработной плате. В адрес руководителя предприятия горрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
"По результатам рассмотрения документа предприятием частично выплачена задолженность по заработной плате в сумме более 548 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
21 декабря — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: