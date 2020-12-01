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Театр на Оборонной представил новогоднюю сказку воспитанникам соцучреждений Луганска (ФОТО)

Sergey Сегодня, 16:150Новости
Театр на Оборонной представил новогоднюю сказку воспитанникам соцучреждений Луганска (ФОТО)





















Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной представил премьеру новогодней сказки с "Операция "С Новым годом!" на благотворительном представлении для воспитанников социальных учреждений столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.
"Артисты театра на Оборонной представили премьеру новогодней музыкальной сказки "Операция "С Новым годом!" для маленьких зрителей из Луганского детского дома № 1 и ребят из луганского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение", – говорится в сообщении.
Почетными гостями премьеры стали представители духовенства Республики – клирики Всесвятского подворья Свято-Вознесенского мужского монастыря, протоиереи Артемий Кравченко и Дмитрий Кузнецов. От имени настоятеля монастыря архимандрита Иоанна Сухина гости поздравили детей с праздником и вручили им сладкие подарки.
К поздравлениям присоединился хор Свято-Вознесенского мужского монастыря под руководством Романа Монахова, который исполнил новогодние песни "Метелица" и "Разговор со счастьем".
"А веселые и забавные персонажи музыкальной сказки, подаренной артистами театра, вызвали у ребят настоящий восторг, предоставили им возможность попасть в сказочную страну Мультландию и встретиться с любимыми героями многих мультфильмов", – рассказали в театре на Оборонной.
Ранее Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной приглашал жителей и гостей столицы Республики на премьеры новогодних сказки и мюзикла.
Учреждение культуры находится по адресу: Луганск, улица Оборонная, 11.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +38 (0642) 92 11 77, +38 (0642) 92 11 81, +38 (0642) 92 11 83.
21 декабря — Луганск

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