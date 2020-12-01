Театр на Оборонной представил новогоднюю сказку воспитанникам соцучреждений Луганска (ФОТО)

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной представил премьеру новогодней сказки с "Операция "С Новым годом!" на благотворительном представлении для воспитанников социальных учреждений столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."Артисты театра на Оборонной представили премьеру новогодней музыкальной сказки "Операция "С Новым годом!" для маленьких зрителей из Луганского детского дома № 1 и ребят из луганского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение", – говорится в сообщении.Почетными гостями премьеры стали представители духовенства Республики – клирики Всесвятского подворья Свято-Вознесенского мужского монастыря, протоиереи Артемий Кравченко и Дмитрий Кузнецов. От имени настоятеля монастыря архимандрита Иоанна Сухина гости поздравили детей с праздником и вручили им сладкие подарки.К поздравлениям присоединился хор Свято-Вознесенского мужского монастыря под руководством Романа Монахова, который исполнил новогодние песни "Метелица" и "Разговор со счастьем"."А веселые и забавные персонажи музыкальной сказки, подаренной артистами театра, вызвали у ребят настоящий восторг, предоставили им возможность попасть в сказочную страну Мультландию и встретиться с любимыми героями многих мультфильмов", – рассказали в театре на Оборонной.Ранее Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной приглашал жителей и гостей столицы Республики на премьеры новогодних сказки и мюзикла.Учреждение культуры находится по адресу: Луганск, улица Оборонная, 11.Дополнительную информацию можно получить по телефонам:21 декабря — Луганск