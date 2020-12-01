Жители Смоляниново пострадавшие от пожаров пожаловались нардепам на местную власть. ФОТО
Жители сгоревшего Смоляниново пожаловались народным депутатам на местную власть — деньги платят только «своим». Об этом сообщает корреспондент журналисты с места события.
Народные депутаты члены рабочей группы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины прибыли в село Смоляниново, где провели встречу с гражданами пострадавшими от пожаров.
«Пообщались с людьми — услышали проблемы. Люди обеспокоены тем, что многие не получили положенные деньги. Мы знаем, что было фактически использовано, не смотря на то, что там еще летом 6-7 июля были пожары, фактически использовали там чуть больше чем 50 % средств всего. При этом местные жители жаловались на председателя сельсовета. Звучали жалобы о том, что деньги направлялись только «своим», а не тем людям, которые конкретно пострадали. Мы попросили все это документально оформлять, обращаться в комиссию. Для того, чтобы мы могли установить уже документально, на сколько правомерно были приняты решения о выплате или не выплате средств», — рассказал журналисты народный депутат из фракции «Слуга Народа» Павел Фролов, который является членом ВСК.
На фото: народный депутат Павел Фролов.
Ранее нардепы посетили село Сиротино, где так же пообщались с местными жителями пострадавшими от пожаров.
Новости Региона - Сегодня, 16:11 167
Народные депутаты члены рабочей группы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины прибыли в село Смоляниново, где провели встречу с гражданами пострадавшими от пожаров.
«Пообщались с людьми — услышали проблемы. Люди обеспокоены тем, что многие не получили положенные деньги. Мы знаем, что было фактически использовано, не смотря на то, что там еще летом 6-7 июля были пожары, фактически использовали там чуть больше чем 50 % средств всего. При этом местные жители жаловались на председателя сельсовета. Звучали жалобы о том, что деньги направлялись только «своим», а не тем людям, которые конкретно пострадали. Мы попросили все это документально оформлять, обращаться в комиссию. Для того, чтобы мы могли установить уже документально, на сколько правомерно были приняты решения о выплате или не выплате средств», — рассказал журналисты народный депутат из фракции «Слуга Народа» Павел Фролов, который является членом ВСК.
На фото: народный депутат Павел Фролов.
Ранее нардепы посетили село Сиротино, где так же пообщались с местными жителями пострадавшими от пожаров.
Новости Региона - Сегодня, 16:11 167
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