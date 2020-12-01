Почему Белоруссии не подходит украинская В«методичкаВ»

Некоторые эксперты, особенно с Украины, уверены, что происходящее сейчас в Белоруссии является полным аналогом событий 2013-2014 годов на Украине. Дескать, отличие только одно – Лукашенко проявил больше политической воли, чем Янукович, и всё.Конечно, так удобно думать, ибо все ходы расписаны и можно шпарить по уже наизусть выученным догмам. Особо прискорбно, что это заблуждение поддерживают некоторые политологи, по речам которых слышно, что они взялись объяснять то, в чём ничего не понимают.Да, протесты оседлала прозападная русофобская оппозиция. Да, ей помогают из Варшавы, Вильнюса, Лондона, Вашингтона, Берлина и так далее. Но отличия между украинской и белорусской ситуациями настолько глубоки, что игнорируя их, Россия рискует наделать себе много вреда своими собственными руками.1. Самое главное отличие белорусской ситуации от украинской – это степень контроля государства над обществом. На Украине – демократия, в Белоруссии – диктатура.Да-да, демократия, как говорил Шеварнадзе, это «не лобио кушать». Демократия – это не благо, а всего лишь ситуация, когда ни одна из группировок, борющихся за власть и ресурсы, не может подавить все остальные. И тогда они договариваются о некоторых правилах игры, которыми в некоторой степени могут воспользоваться и рядовые граждане.В этом плане, несмотря на все обличие отличий во внешних фасадах зданий государственности, Япония, Корея, США, Германия, Британия – ничем друг от друга не отличаются. Наоборот, стандартный набор политических инструментов – партий, парламент лишь скрывает суть вещей – страну делят чеболи, кланы, которые договариваются о неформальных правилах игры. Правила соблюдаются – и система функционирует.Демократия на Украине – самого отвратительного латиноамериканского образца. Тем не менее, президент Украины не обладает и 5% той власти над обществом, которой обладает диктатор. Правящая в Белоруссии властная группировка с её фронтменом Лукашенко подавила всех конкурентов.Поэтому никакие сравнения личных качеств Лукашенко и Януковича не имеют смысла. Было бы у Януковича хоть четверть той власти, как у Лукашенко, он бы тоже усидел дольше.2. Очень важно отличие белорусского и украинского национализмов.Украинский национализм создавался австрийцами как проблема для всех вокруг. Украинский национализм люто ненавидит всех живущих поблизости – и русских, и поляков, и евреев, и, как видим теперь – венгров тоже.Белорусский национализм направлен только против русских. К Польше он со всей любовью. Если конечная цель украинских необандеровцев – сжечь Москву, то цель белорусских необандеровцев – стать поляками. Некоторые наивные рядовые белорусские националисты с этим утверждением не согласятся, но, как говорится, «потом они узнают».Таким образом, украинский национализм деструктивен по определению, и тем самым мешает создать ту самую «новую Францию». А белорусский вполне способен отрезать страну от России с последующим ее поглощением Польшей.3. Украинский национализм – деревенский. Он имеет свою демографическую базу из «западенцев» - жителей западных областей Украины, давно и прочно поражённых ненавистью ко всему русскому. Хотя там не все такие, но процент достаточно большой. С эти связана и высокая степень религиозности западноукраинского населения - она сохранилась в советские времена именно благодаря тому, что всё советское считалось там «москальским». В том числе и атеизм.Белорусский национализм – городской и книжный. Это национализм хипстеров с модными бородками и смузи. Соответственно и религиозность там показная и сугубо политическая. Демографической базы белорусский национализм не имеет. Жители северо-запада республики, иногда считающие себя более «правильными» белорусами, чем остальные, на поверку оказываются этническими поляками.То есть, украинский национализм обладает более серьёзным потенциалом к росту, и к насильственным действиям, чем белорусский.4. В Белоруссии белорусизация началась не сразу с 1992 года, как соответствующие процессы во всех остальных постсоветских новообразованиях, в том числе на Украине. Надежды Лукашенко на престол в Белокаменной отодвинули этот процесс, и дали русскому населению Белоруссии некоторую «фору» остаться русскими. Русофобские идеи пока не укоренились в народе, хотя, не хотелось бы проверять, сколько времени ещё осталось.5. Благодаря щедрой российской финансовой подпитке, Лукашенко успешно забальзамировал труп экономики БССР. Это выражается в структуре занятости. Всё ещё очень много людей работают на заводах и фабриках, которые мгновенно погибнут после прекращения субсидирования белорусской экономики со стороны РФ. Это несколько охлаждает западнический пыл белорусской элиты. Они знают, что Запад на сохранение занятости денег не даст.На Украине деиндустриализация последовательно проводилась все постсоветские годы, и население уже успешно приучено к мысли, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».Лукашенко, до сих пор находящийся в своём кресле только по милости России, продолжает антироссийские действия и заявления. За захват российских граждан и обвинения в адрес России извинения не принесены до сих пор. При этом санкции Запада против его режима – смехотворны.Украина – открытый враг России. И это все давно знают и понимают. А что собой сегодня представляет для России Белоруссия во главе с Лукашенко – вопрос открытый.Источник