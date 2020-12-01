В Донецкой области с 1 января подорожает доставка газа
Новый 2021 год для абонентов «Донецкгаза» начнется с изменения тарифа на распределение природного газа.
Новый тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Так, для жителей Донетчины распределение 1 кубометра газа подорожает с 84 коп до 1, 02 грн. То есть за распределение 100 кубометров газа нужно будет заплатить не 84 грн, а 102. Стоит отметить, что тариф действует независимо от отопительного сезона.
Окончательные цены на газ станут известны до 26 декабря. Новости Донецка - Сегодня, 17:45 82
Новый тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Так, для жителей Донетчины распределение 1 кубометра газа подорожает с 84 коп до 1, 02 грн. То есть за распределение 100 кубометров газа нужно будет заплатить не 84 грн, а 102. Стоит отметить, что тариф действует независимо от отопительного сезона.
Окончательные цены на газ станут известны до 26 декабря. Новости Донецка - Сегодня, 17:45 82
Метки: {keywords}