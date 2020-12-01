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В Луганске объявили штормовое предупреждение: сегодня вечером усиление тумана

bot Сегодня, 18:1536Новости
В Луганске объявили штормовое предупреждение: сегодня вечером усиление тумана
Сильный туман сохранится местами на территории региона днем 21 декабря. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 21 декабря в Луганске сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:45 101

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