В Лисичанске повысят тариф на воду
В Лисичанске с 1 января 2021 года вводятся в действие новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщается на сайте ЛКСП «Лисичанскводоканал».
Тарифы вводятся в соответствии с Постановлением НКРЕКП №2499 от 16.12.2020 г. «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141».
Со следующего года жители города будут платить за воду:
Без ПДВ:
• централизованное водоснабжение — 17,22 грн за кубометр;
• централизованное водоотведение — 10,88 грн за кубометр;
• В итоге — 28,10 грн.
С ПДВ:
• централизованное водоснабжение — 20,664 грн за кубометр;
• централизованное водоотведение — 13,056 грн за кубометр;
• В итоге — 33,72 грн. Новости Региона - Сегодня, 17:30 98
Об этом сообщается на сайте ЛКСП «Лисичанскводоканал».
Тарифы вводятся в соответствии с Постановлением НКРЕКП №2499 от 16.12.2020 г. «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141».
Со следующего года жители города будут платить за воду:
Без ПДВ:
• централизованное водоснабжение — 17,22 грн за кубометр;
• централизованное водоотведение — 10,88 грн за кубометр;
• В итоге — 28,10 грн.
С ПДВ:
• централизованное водоснабжение — 20,664 грн за кубометр;
• централизованное водоотведение — 13,056 грн за кубометр;
• В итоге — 33,72 грн. Новости Региона - Сегодня, 17:30 98
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