Общественники начали выдачу подарков детям медиков, помогающих больным пневмонией и COVID (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР и общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" начали выдачу новогодних подарков детям медицинских работников, которые оказывают помощь больным пневмонией и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в ФП ЛНР."21 декабря Федерация профессиональных союзов ЛНР совместно с ОД "Мир Луганщине" начали выдачу детских новогодних подарков работникам медицинских учреждений Республики, которые оказывают помощь больным пневмонией и COVID. Для маленьких детей – это игрушки, а для ребят постарше – книги", – говорится в сообщении.В общественной организации уточнили, что сегодня подарки передали для детей медиков – членов профсоюза Луганской городской многопрофильной больницы № 8, Луганской городской поликлиники № 11, Луганской городской дезинфекционной станции, Луганской республиканской клинической больницы, Луганской республиканской больницы № 2, Луганской городской многопрофильной больницы № 7, Луганской городской многопрофильной больницы № 8, Луганской городской многопрофильной больницы № 15, Луганской городской многопрофильной больницы № 4, Луганской городской поликлиники № 10, Луганской детской инфекционной больницы, а также Кировской центральной городской многопрофильной больницы, Стахановской и Первомайской городских организаций профсоюза работников здравоохранения ЛНР.В ФП ЛНР уточнили, что "всего выдано подарков на общую сумму 233 105 рублей"."Эти подарки являются еще одной возможностью сказать спасибо врачам, медсестрам и другим работникам. Ведь сегодня медицинские работники находятся на первой линии борьбы с коронавирусом и вирусными пневмониями, работают в особых условиях, с колоссальными физическими и психологическими нагрузками. И в праздники, и в выходные дни медицинские работники всегда на своем посту, оказывают медицинскую помощь, помогают сохранять здоровье граждан Республики", – отметила председатель Общереспубликанского профсоюза работников здравоохранения ЛНР Яна Строкач.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 75,4 млн, из них более 1,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1952 случая заражения коронавирусом, 162 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.21 декабря — Луганск