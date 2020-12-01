Журналист Бабицкий рассказал, как Брюссель использует Донбасс против России
Украина не обладает самостоятельной политической субъектностью и выступает в качестве орудия против России для США, считает российский журналист Андрей Бабицкий.
citizensforeurope.eu /
Брюссель также отчасти использует Незалежную в качестве обременения на российской границе, объяснил представитель СМИ. Эксперт дал интервью изданию "Украина.ру".
Журналист также проанализировал результаты голосования в США. Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли поменяет курс страны в отношениях с РФ, рассказал эксперт. Антироссийское направление поддерживает глубинное государство, добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поможет стране урегулировать ситуацию в Донбассе, передает RT. Этому могут способствовать близкие связи избранного президента США с Незалежной, добавил политик.
Анастасия Броцкая
citizensforeurope.eu /
Брюссель также отчасти использует Незалежную в качестве обременения на российской границе, объяснил представитель СМИ. Эксперт дал интервью изданию "Украина.ру".
"И войну в Донбассе в том числе, чтобы России приходилось решать огромное количество проблем, в которых находятся две народные республики", — подчеркнул Бабицкий.
Журналист также проанализировал результаты голосования в США. Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли поменяет курс страны в отношениях с РФ, рассказал эксперт. Антироссийское направление поддерживает глубинное государство, добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поможет стране урегулировать ситуацию в Донбассе, передает RT. Этому могут способствовать близкие связи избранного президента США с Незалежной, добавил политик.
Анастасия Броцкая
Метки: {keywords}