"И войну в Донбассе в том числе, чтобы России приходилось решать огромное количество проблем, в которых находятся две народные республики", — подчеркнул Бабицкий.

Украина не обладает самостоятельной политической субъектностью и выступает в качестве орудия против России для США, считает российский журналист Андрей Бабицкий.citizensforeurope.eu /Брюссель также отчасти использует Незалежную в качестве обременения на российской границе, объяснил представитель СМИ. Эксперт дал интервью изданию "Украина.ру".Журналист также проанализировал результаты голосования в США. Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли поменяет курс страны в отношениях с РФ, рассказал эксперт. Антироссийское направление поддерживает глубинное государство, добавил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поможет стране урегулировать ситуацию в Донбассе, передает RT. Этому могут способствовать близкие связи избранного президента США с Незалежной, добавил политик.Анастасия Броцкая