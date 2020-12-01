Синоптики прогнозируют 22 декабря в ЛНР от 11 до 1 градуса мороза

Температура воздуха в ЛНР 22 декабря будет колебаться от 11 градусов мороза ночью до 1 градуса ниже нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 21 декабря до 21:00 22 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, без существенных осадков, местами туман, сильные гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 1-6 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов мороза, днем – 4-6 градусов ниже нуля.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 3-5 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 декабря метеорологи отмечали в 1933 году – минус 21,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 9 градусов.

По предварительному прогнозу, 23-24 декабря ожидается облачная погода, без осадков, на дорогах гололедица. Температурный фон незначительно понизится.

21 декабря — Луганск