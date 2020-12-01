Османские горизонты

Неискушенному человеку весьма сложно понять, чем «пантюркизм» отличается от «неоосманизма». В принципе, сторонники каждой из двух обозначенных идеологий стремятся к одному и тому же – созданию Великой Турции. Только сторонники пантюркизма настаивают на объединении всех представителей тюркских народов по этнолингвистическим признакам, в то время как «неоосманы» мечтают о смене власти и политического строя на территории тех государств, где они проживают. В общем, и те, и те строят Османскую империю, в основу которой ляжет добровольное объединение тюркских народов.Несмотря на то, что еще совсем недавно представители двух данных идеологических течений не находили общего языка, сегодня «пантюркизм» и «неоосманизм» звучат как слова синонимы. Несомненно, если говорить о том, как подобное стало возможное, то будет логично назвать имя всего лишь одного человека – Реджеп Эрдоган. Именно он, проводя довольно непредсказуемую внешнюю политику, смог объединить как сторонников неоосманизма, так и адептов пантюркизма.За время своего правления Эрдоган умудрился создать некий гибрид дух этих идеологических течений, что, в свою очередь, позволило тюркам надеется на то, что возрождение Османской империи – это вполне реальный политический проект, который довольно успешно реализуется Эрдоганом и его приближенными.Возрождение Османской империи без изменения современных границ Турции, которая сегодня стала символом объединения тюркских народов, не возможно и не логично. Империя, объединяющая все тюркские народы, а речь идет не только о турках и азербайджанцах, тюрки так же проживают на территории Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, России и Афганистана, просто не может уместиться в тех границах, которые в настоящее время отвели Турции.Первые попытки расширения границ турецкого государства были предприняты не вчера – захват Северного Кипра, участие в боевых действиях на территории Сирии и Ливии, попытки разжечь военный конфликт с Грецией, все это длится уже не первый год и воспринимается как особенности внешней политики весьма импульсивной Анкары.Россия также испытывала на себе влияние Турции, которая пыталась распространить идеи пантюркизма на территории сразу двух субъектов – Башкирии и Татарстана. Но настоящий «праздник» строителей Великой Турции мы увидели даже не минувшим летом, когда собор Святой Софии декларативно превратили в мечеть, что, в свою очередь, должно было обозначить роль Турции как важного центра исламского мира, а чуть позже – осенью, когда Азербайджан оккупировал Нагорный Карабах.Мне сложно рассуждать о том, выстоял бы Карабах, если бы Турция не вмешалась в данный конфликт. Сложно лишь потому, что я верю в смелость защитников Арцаха, но при этом отдаю должное подготовке и технической оснащенности армии Азербайджана. Но, в любом случае, учитывая участие Турции, а оно в данном конфликте более чем очевидно, Нагорный Карабах был обречен. И дело даже не в пассивной позиции руководства Армении. Дело в том, что данная операция была хорошо спланирована и довольно неплохо реализована.Наградой за то, что экономически независимый Азербайджан совершенно не против стать частью Великой Турции, послужили территории Нагорного Карабаха, которые уже в ближайшее время будут вновь обжиты азербайджанцами, получившими от союза с Турцией лишь исключительно положительные эмоции. Но что дальше? Турция, имея такого преданного союзника как Азербайджан, вряд ли остановится на достигнутом и отложит в дальний ящик идею возрождения Османской империи. Особенно учитывая тот факт, что все сегодня признали военную мощь данного союза, а бывший президент Украины даже ставит политику Эрдогана в пример официальному Киеву, рассказывая о том, что в Карабахе турки не только посрамили Россию, но и показали всему миру, как нужно бороться с Путиным.«То есть, та сила, на которую опиралась Россия и считала, что контролирует страны бывшего Советского Союза, начала трещать по швам. Почему Путин согласился с такой позицией Турции? Потому что для этого есть мировые основания», – именно так охарактеризовал результаты армяно-азербайджанского противостояния Леонид Кравчук, бывший когда-то президентом Украины.Но следующей целью Турции будет отнюдь не Крым, как бы этого ни хотелось Кравчуку и ему подобным. Взгляды амбициозных османов сегодня направлены в сторону Ирана, на территории которого проживает около 30 миллионов этнических азербайджанцев.Недавно довольно показательный политический намек, указывающий на перспективные планы Турции, позволил себе Реджеп Эрдоган. Произошло это во время ставшего уже знаменитым парада победы Азербайджана над Карабахом в Баку. Эрдоган процитировал старинную поэму, и его слова весьма резко восприняли в соседнем Иране. В озвученном отрывке из поэмы местного поэта Бахтияра Вагабзаде говорится о принадлежности Азербайджану земель южнее Аракса, ныне являющихся иранскими провинциями Восточный и Западный Азербайджан. За данным событием последовал довольно серьезный дипломатический скандал, который завершился взаимными уступками и неким подобием примирения. Но факт остается фактом – набирающая политический и военный вес Турция будет время от времени проверять на прочность своих ближайших соседей, напоминая им о том, что ее претензии на часть территории Сирии, Ливии, Греции и Ирана – это отнюдь не фантазии, а, скорее всего, реальный план действий.Алексей Зотье