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Ночью и в первой половине дня 22 декабря сохранится сильный туман. Объявлено штормовое предупреждение

verter Вчера, 23:3024Новости
Ночью и в первой половине дня 22 декабря сохранится сильный туман. Объявлено штормовое предупреждение
Сильный туман сохранится местами на территории региона ночью и в первой половине дня 22 декабря. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Ночью и в первой половине дня 22 декабря местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:42 128

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