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Отключение электроснабжения в Луганске 22 декабря

verter Вчера, 23:3024Новости
Отключение электроснабжения в Луганске 22 декабря
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 22 декабря будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).

В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
переулок 1-й Балтийский, 99;
улица Веселогоровская, 102-128;
переулок 2-й Кооперативный, 80-140;
улица Крутая, 64-137;
улица Латвийская, 2-13;
улица Литовская, 2-21;
улица Набережная, 81-166;
улица Пирогова, 2-18;
улица Серафимовича, 33-108;
улица Эстонская, 2-34.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:29 136

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