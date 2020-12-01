Отключение электроснабжения в Луганске 22 декабря
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 22 декабря будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
переулок 1-й Балтийский, 99;
улица Веселогоровская, 102-128;
переулок 2-й Кооперативный, 80-140;
улица Крутая, 64-137;
улица Латвийская, 2-13;
улица Литовская, 2-21;
улица Набережная, 81-166;
улица Пирогова, 2-18;
улица Серафимовича, 33-108;
улица Эстонская, 2-34.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:29 136
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
переулок 1-й Балтийский, 99;
улица Веселогоровская, 102-128;
переулок 2-й Кооперативный, 80-140;
улица Крутая, 64-137;
улица Латвийская, 2-13;
улица Литовская, 2-21;
улица Набережная, 81-166;
улица Пирогова, 2-18;
улица Серафимовича, 33-108;
улица Эстонская, 2-34.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:29 136
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