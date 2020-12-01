Через КПВВ линию разграничения пересекли 41 тысяча человек за вторую декаду декабря



Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил заместитель начальника оперативно-военного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины полковник Олег Шевченко, передает корреспондент «Донецких новостей«.

Он напомнил, что с 10 ноября по решению командующего Объединенных сил все КПВВ в границах Донецкой и Луганской областей функционируют в штатном режиме, ежедневно с 8:00 до 16:00. В том числе начали работу два новых пункта пропуска на Луганщине — это КПВВ «Золотое» и «Счастье»

Всего с украинской стороны функционируют 7 КПВВ — 4 в пределах Донецкой области, 3 — в Луганской области. Но возобновление пропуска в 5-ти КПВВ заблокировано сопредельной стороной.

Фактически пропуск осуществляется ежедневно только в КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области, а движение через КПВВ «Новотроицкое» разблокируют дважды в неделю, в понедельник и пятницу.

«Начиная с 10 ноября в КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения пересекли более 40 тыс. человек. Соответственно за тот же период через КПВВ «Новотроицкое» прошли более 1 300 человек и 240 транспортных средств», — сообщил Шевченко. Новости Региона - Сегодня, 22:20 196 Начиная с 10 ноября через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли более 41 тысячи человек.Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил заместитель начальника оперативно-военного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины полковник Олег Шевченко, передает корреспондент «Донецких новостей«.Он напомнил, что с 10 ноября по решению командующего Объединенных сил все КПВВ в границах Донецкой и Луганской областей функционируют в штатном режиме, ежедневно с 8:00 до 16:00. В том числе начали работу два новых пункта пропуска на Луганщине — это КПВВ «Золотое» и «Счастье»Всего с украинской стороны функционируют 7 КПВВ — 4 в пределах Донецкой области, 3 — в Луганской области. Но возобновление пропуска в 5-ти КПВВ заблокировано сопредельной стороной.Фактически пропуск осуществляется ежедневно только в КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области, а движение через КПВВ «Новотроицкое» разблокируют дважды в неделю, в понедельник и пятницу.«Начиная с 10 ноября в КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения пересекли более 40 тыс. человек. Соответственно за тот же период через КПВВ «Новотроицкое» прошли более 1 300 человек и 240 транспортных средств», — сообщил Шевченко. Новости Региона - Сегодня, 22:20 196

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