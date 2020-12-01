Как луганчанам забрать готовый паспорт во время карантина



Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам реинтеграции.

«В адрес Минреинтеграции поступают многочисленные обращения от граждан относительно срока хранения паспортных документов, если человек не может их получить через карантинные ограничения. Разъяснения от Государственной миграционной службы в инфографике», — сказано в сообщении.

Новости Украины - Сегодня, 09:00 56 Государственная миграционная служба дала разъяснение, что делать гражданам из ОРДЛО, если срок хранения изготовленных паспортных документов истекает во время карантина.Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам реинтеграции.«В адрес Минреинтеграции поступают многочисленные обращения от граждан относительно срока хранения паспортных документов, если человек не может их получить через карантинные ограничения. Разъяснения от Государственной миграционной службы в инфографике», — сказано в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 09:00 56

Метки: {keywords}