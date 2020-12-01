Новогодний блиц. Культуролог Нина Ищенко: "Мы идем в Россию, и это не изменится в 2021 году"

Член Союза писателей ЛНР, кандидат философских наук, культуролог Нина Ищенко в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов уходящего года и прогнозом на год грядущий.- Текущий год был тяжелым для всего мира, для России и для Донбасса тоже. Военные действия на линии разграничения не прекращаются, экономические трудности по-прежнему существуют, и к ним еще добавилась пандемия, существенно повлиявшая на нашу жизнь в текущем году. Карантин, дистанционное обучение, ограничения во многих сферах жизни – вот те новые явления, с которыми столкнулись жители наших Республик в этом году. Это дополнительное напряжение и дополнительная нагрузка, и ее нелегко выдержать. Однако мы справляемся. Жители ЛНР в целом успешно решают как текущие задачи по организации мирной жизни во всех сферах, так и дополнительные задачи, возникшие из-за пандемии.И в новых условиях Донбасс продолжает жить и бороться. Наши военные держат границу. Развиваются интеграционные процессы с Россией в культурной, образовательной, экономической сфере. Удалось избежать экономического коллапса. Продолжаются процессы самоосознания себя как русских, что выражается в книгах, проектах, культурных мероприятиях. Это был тяжелый год, но Донбасс завершает его достойно.- Республики вовлечены в войну с Украиной из-за своего русского самосознания, от которого мы не захотели отказаться в 2014 году. Поэтому наиболее важные и значимые достижения связаны с Россией как страной нашей культуры.Наиболее значимым достижением этого года можно назвать признание документов ЛНР и ДНР (независимо от гражданства их владельца – примечание ЛИЦ) в России. Благодаря этому огромное количество юридических и бюрократических препятствий сглаживается или совсем уходит из жизни луганчан, желающих обосноваться в России, а также тех, кто живет в ЛНР, но бывает в России по тем или иным вопросам. Это важный шаг на пути интеграции Донбасса в Россию.Кроме того, еще больше жителей Республик стали гражданами Российской Федерации, получив российские паспорта. Для меня и моей семьи так начался 2020 год – с январских поездок за паспортами. Отлично, что этот процесс продолжается.Самые серьезные проблемы оказались связаны с пандемией и карантинными мерами. Не говоря о том, что от болезни пострадало множество людей, пандемия сказалась и на жизни Республики. Так, в сфере культуры были отменены или перенесены большинство культурных мероприятий. Мы, жители Луганска, благодарны коллективам наших театров за продолжение их работы в такое нелегкое время. Кроме того, нельзя не отметить (Луганскую республиканскую универсальную научную) библиотеку имени Горького: она, несмотря ни на что, продолжает оставаться центром культурной и интеллектуальной жизни города.В целом же сфера культуры сильно пострадала в связи с вирусом. Не могу также не отметить потерю, которую понес Луганск в лице Юрия Яковлевича Дерского, скончавшегося нынешней осенью в возрасте 59 лет. Дерский – явление в луганской музыке и культуре, автор музыки к гимну ЛНР, рок-оперы "Черный январь. Возрождение", с успехом представленной не только в Луганске, но и в Москве, а также руководитель целого ряда музыкальных коллективов нашего города. Эта потеря, безусловно, сделала год особенно тяжелым. Однако донбасский характер помогает нам двигаться дальше.- Я не вижу предпосылок к резкому перелому ситуации. В украинской политике пока ничего не меняется, поэтому военное противостояние будет продолжаться. Возвращение Донбасса в орбиту украинской культуры, националистической и шовинистской, всё менее вероятно. Соответственно, тем важнее и ценнее для нас путь Республик в Россию.Интеграция Донбасса в русское культурное, образовательное, экономическое, политическое пространство будет продолжаться. Это нелегкий и длительный процесс, но динамика его положительна: многое мы уже преодолели и не остановимся перед трудностями. Как говорила известный луганский философ Виктория Суханцева в 2015 году, Донбасс уже в пути. Эти слова еще более справедливы пять лет спустя. Мы идем в Россию, и это не изменится в 2021 году.22 декабря — Луганск