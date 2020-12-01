В Госдуме призвали присоединить к России ДНР и ЛНР вЂ” СМИ

В Госдуме призвали президента России Владимира Путина присоединить к Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, сделав их частью Ростовской области.Как пишет издание «Южный Федеральный» с соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.По мнению народного избранника, начать процесс присоединения республик Донбасса следует как можно быстрее, пока Украина не вступила в НАТО.Шерин напомнил о том, что от Луганска и Донецка до Ростова всего два часа пути на машине. Поэтому крайне важно, чтобы к моменту появления натовских войск на территории Украины, ДНР и ЛНР входили в состав России.«Интеграция республик Донбасса — ЛНР и ДНР — с Ростовской областью исторически предрешена, потому что всего лишь 98 лет назад это была единая территория с единым укладом, экономикой, культурой, обычаями, это была территория Всевеликого войска Донского», — цитирует Шерина ростовское издание «Панорама».По его мнению, Россия уже достаточно сильна, чтобы пойти на такой шаг. Депутат уверен, что в противном случае США не ограничились бы одними санкциями и уже давно бы инициировали локальный вооруженный конфликт с помощью союзников по НАТО.Также Шерин добавил, что у России нет наступательной доктрины и она не навязывает свое влияние другим государствам, не открывает новых военных баз на территории чужих стран, как это систематически делают американцы.Хотя, по мнению парламентария, России не мешало бы разместить свои базы на территории других государств, желательно поближе к границам США.Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил о создании идеологической доктрины республик Донбасса, которая получила название «Русский Донбасс».источник