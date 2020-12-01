Китай запустил новую ракету с секретным спутником

Китайская ракета среднего класса «Чанчжэн-8» («Великий поход-8», CZ-8) во вторник стартовала на орбиту с секретным спутником XJY-7 и группой космических микроаппаратов.Это первый полет новейшей китайской ракеты. Запуск был осуществлен в 07.37 по московскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань,«Интерфакс».Ракета выведет на солнечно-синхронную орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). На борту также микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U) или «Чжисин-1A», созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и очередной спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12).Новейшая двухступенчатая китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8» способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км – до 5 тонн и 7,6 тонн на низкую околоземную орбиту.В перспективе первую ступень новой ракеты с боковыми ускорителями в варианте «Чанчжэн-8R» планируется адаптировать для многоразового использования. Она должна будет после старта ракеты осуществлять управляемую вертикальную посадку на морскую платформу. Двухступенчатая «Чанчжэн-8» должна стать основой носителя многоразового использования для коммерческих запусков.Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а 3 декабря завершил операцию. 4 декабря возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта естественного спутника Земли. 6 декабря образцы лунного грунта перегрузили на возвращаемый модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5».