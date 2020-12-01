Судьба Харькова и загадки клиники В«ШаритеВ»

Не слишком ли много геополитики в немецкой медицине?Немецкая клиника «Шарите» (Charité), крупнейший медицинский центр Берлинского университета им. Гумбольдта, в 2020 году часто присутствует в лентах новостей. Именно сюда везут российского оппозиционера Алексея Навального, спасённого омскими докторами, и именно отсюда в мир ушла информация о том, что «результаты клинического обследования свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, которые называются "ингибиторы холинэстеразы"». Иначе говоря, «отравление Навального» – это версия «Шарите», которая теперь с лёгкой руки «отравленного» и его штаба обрастает массой «фактов», способных держать в напряжении аудиторию сторонников оппозиционера. Кстати, если бы не «Шарите» и запущенная клиникой информация об отравлении, у Навального случились бы большие неприятности в России в связи с тем, что Следственный комитет РФ возбудил в его отношении дело о клевете из-за оскорбления ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко. Производство по этому делу было приостановлено «в связи с болезнью подсудимого» постановлением мирового судьи судебного участка 320 района Южное Медведково города Москвы. Как-то очень вовремя появилась версия «Шарите» об отравлении Навального!Кстати, известный факт: главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский просил «Шарите» предоставить данные анализов, на основании которых сделан вывод об отравлении Алексея Навального. Воз, как говорится, и ныне там.В уходящем году клиника «Шарите» оказалась и в эпицентре ещё одного скандала. Немецкий юрист Рейнер Фулмич заявил, что руководитель отделения вирусологии в берлинской клинике Кристиан Дростен может иметь прямое отношение к раздуванию ковид-паники в Германии. Он задал острые вопросы, в числе которых и вопрос о влиянии вирусолога «Шарите» на правительство ФРГ.Включить звукКонечно, на фоне раскрученного западными СМИ «отравления Навального» и обвинений «Шарите» в нагнетании «коронапаники» сообщение о внезапной смерти харьковского градоначальника Геннадия Кернеса в этой немецкой клинике никак не тянет на скандал. В начале осени у мэра Харькова диагностировали заражение коронавирусом (!), а через три месяца он умер – якобы от осложнений, вызванных Covid-19. Причём состояние здоровья Кернеса ухудшилось внезапно, буквально на второй день после того, как его официально объявили городским головой (он победил на выборах с результатом 60,34%). В Харькове со дня на день ждали его возвращения из «Шарите» живым и относительно здоровым (после покушения на Кернеса в 2014 году он передвигался в инвалидном кресле), но теперь спецборт привезёт в первую столицу Украины тело Геннадия Адольфовича. Злой рок… Или не рок?Смерть Кернеса выгодна многим – и в Харькове, и в Киеве, и за пределами Украины. И как-то удачно для этих многих вышло, что градоначальник Харькова не смог вернуться в свой город, которым фактически уже руководит другой человек (якобы с подачи самого мэра из «Шарите», но теперь не проверишь…). Этот другой человек успел заявить, что «отсутствия Кернеса харьковчане даже не заметили». А ныне мэра Харькова нет в живых, и того, как были передёрнуты накануне его смерти карты, увидели немногие. Из «Шарите» на сей раз не прозвучало никаких версий по поводу того, почему и каким образом коронавирус, диагностированный три месяца назад, убил Кернеса сразу, как только тот был признан городским головой Харькова официально. А ведь вопрос стоит того, чтобы его задать – это вам не высосанное из пальца «отравление» Навального, который жив и здоров (благодаря главным образом омским докторам).В связи со всеми этими событиями невольно вспоминается и история бывшего президента Украины Виктора Ющенко, и история бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Они тоже связаны с немецкой клиникой «Шарите» – в первом случае речь шла об «отравлении диоксином», во втором – о лечении узницы Качановской колонии, которой якобы требовалась срочная операция на позвоночнике, по утверждениям специалистов «Шарите». В итоге без всякой операции Тимошенко прибыла на майдан в инвалидной коляске в обуви на высоченных каблуках, а затем очень быстро коляска куда-то исчезла.Не слишком ли много геополитики в немецкой медицине?Источник