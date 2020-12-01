Песков оценил заявление Дерипаски о санкциях против России

Идея приравнять к госизмене провоцирование санкций против россиян и российских компаний, выдвинутая сегодня бизнесменом Олегом Дерипаской, заслуживает внимания, а тема ограничительных мер является актуальной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что правом законодательной инициативы в стране наделены депутаты и президент, пишут Ведомости.«Знаю доподлинно, что пока от президента такие инициативы не исходили. Но, безусловно, тема актуальная, она заслуживает внимания», — сказал Песков. Пресс-секретарь также согласился с утверждением Дерипаски о том, что санкции являются «орудием гибридной войны».«Это действительно разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же США: давайте возьмем санкции против «Северного потока — 2» — чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией», — заявил пресс-секретарь.Он также пообещал, что об инициативе Дерипаски о введении уголовной ответственности за «провоцирование» санкций услышат депутаты и президент.«Посмотрим, приведет ли это к формулированию [законодательной инициативы], сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции», – заключил Песков.Сегодня Дерипаска в Telegram написал, что санкции наносят мирному населению не меньше ущерба, чем вооруженные столкновения. «Если задуматься повнимательней, то санкции — это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения», — заявил миллиардер.Он добавил, что действия граждан, которые провоцируют санкции против России, можно «квалифицировать как измену Родине». Дерипаска предложил внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.В декабре Евросоюз продлил еще на год антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий в Донбассе. Вашингтон готовится принять новый оборонный бюджет, который предусматривает новые меры против строительства газопровода «Северный поток-2». Вместе с тем министерство торговли США добавило в черный список российские компании «Космос комплект» и «Совтест комп».Путин во время своей ежегодной пресс-конференции сказал, что его «сотрудники, соратники даже обижаются на партнеров: если против них нет санкций, это даже унизительно». Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал людей, находящихся под санкциями, настоящими патриотами России.Источник