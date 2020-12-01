Украинский политолог предложил устроить В«Пёрл-ХарборВ» для России

«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнёров», — цитирует его РИА Новости.

Украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда в ходе выступления в эфире телеканала «Прямой» предложил устроить России «Пёрл-Харбор».По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.Свереда заявил, что нормандский формат якобы «завёл в никуда».В частности, он предложил «устроить новый Пёрл-Харбор» российскому флоту.Ранее украинский генерал Виктор Назаров заявил, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий».Он также рассказал, что предпринимать попытку фронтального наступления в Донбассе было бы очень рискованно в связи с возможностью больших потерь.Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.источник