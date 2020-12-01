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Украинский политолог предложил устроить В«Пёрл-ХарборВ» для России

root Сегодня, 09:4517Новости
Украинский политолог предложил устроить В«Пёрл-ХарборВ» для России
Украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда в ходе выступления в эфире телеканала «Прямой» предложил устроить России «Пёрл-Харбор».

По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.
Свереда заявил, что нормандский формат якобы «завёл в никуда».
«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнёров», — цитирует его РИА Новости.

В частности, он предложил «устроить новый Пёрл-Харбор» российскому флоту.
Ранее украинский генерал Виктор Назаров заявил, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий».
Он также рассказал, что предпринимать попытку фронтального наступления в Донбассе было бы очень рискованно в связи с возможностью больших потерь.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
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