Служебное расследование из-за танца под российский шансон
В Харьковском национальном университете внутренних дел проводят служебное расследование из-за видео, на котором якобы курсантки танцуют под песню группы «Воровайки», которой запретили въезд в Украину. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сайт Харьковского национального университета внутренних дел.
«В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на видео 5 девушек в форме курсанток танцуют в казарме под песню «Наколочки» российской группы «Воровайки», которой в 2019 году запретили въезд в Украину.
Новости Харькова - Сегодня, 10:00 134
«В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на видео 5 девушек в форме курсанток танцуют в казарме под песню «Наколочки» российской группы «Воровайки», которой в 2019 году запретили въезд в Украину.
Новости Харькова - Сегодня, 10:00 134
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