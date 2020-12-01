На государственной границе между Донецком и Луганском задержали грузовик с плюшками и пирожными. ФОТО



Он рассказал, что 20 декабря 2020 года при проведении оперативных мероприятий вблизи Миусинска Антрацитовского района мобильная группа департамента остановила автомобиль Mercedes-Benz 416CDI с двумя жителями Красного Луча. Машина пересекала границу вне места расположения таможенного органа по грунтовой дороге, ведущей из Донецка в сторону Луганска.

«В ходе осмотра транспортного средства обнаружены кондитерские изделия — торты, печенье, пирожные, выпечка — в количестве 1 173 упаковки общим весом свыше двух тонн. Документы, подтверждающие легальность нахождения товаров на территории ЛНР, отсутствовали. Товар и транспортное средство изъяты. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет полмиллиона рублей», — сказал Сичак.

В Гостаможне проинформировали, что в действиях установленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 225 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».

Экономика - Сегодня, 11:00 347 Сотрудники Луганского Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли «незаконный ввоз в Республику с территории ДНР более двух тонн кондитерских изделий на общую сумму 500 тыс. руб». Об этом сообщил пресс-центр ведомства со ссылкой на заместителя директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил — начальника оперативного управления ГТК Леонида Сичака.Он рассказал, что 20 декабря 2020 года при проведении оперативных мероприятий вблизи Миусинска Антрацитовского района мобильная группа департамента остановила автомобиль Mercedes-Benz 416CDI с двумя жителями Красного Луча. Машина пересекала границу вне места расположения таможенного органа по грунтовой дороге, ведущей из Донецка в сторону Луганска.«В ходе осмотра транспортного средства обнаружены кондитерские изделия — торты, печенье, пирожные, выпечка — в количестве 1 173 упаковки общим весом свыше двух тонн. Документы, подтверждающие легальность нахождения товаров на территории ЛНР, отсутствовали. Товар и транспортное средство изъяты. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет полмиллиона рублей», — сказал Сичак.В Гостаможне проинформировали, что в действиях установленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 225 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». Экономика - Сегодня, 11:00 347

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