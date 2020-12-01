Спецгашение блока марок "План ГОЭЛРО 100 лет" состоялось в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦСпециальное гашение блока художественных почтовых марок "План ГОЭЛРО 100 лет" состоялось в здании Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Кустов, заместитель директора департамента электроэнергетики Минтопэнерго ЛНР Виталий Козюбердин и генеральный директор ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" Борис Рыжилов.Кустов сообщил, что процедура спецгашения была приурочена ко Дню энергетика, который установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 22 декабря.Врио министра напомнил, что реализация плана ГОЭЛРО в свое время послужила толчком к интенсивному промышленному развитию Донбасса."В данный момент на территории ЛНР существуют линии электропередачи и подстанции, которые были построены в соответствии с этим планом и которые ежедневно осуществляют электроснабжение жителей нашей ЛНР", - сказал он.Козюбердин напомнил, что масштабная электрификация советской России 100 лет назад началась именно с Донбасса."За этот период в наших краях создались целые династии энергетиков. Деды и прадеды, которые начинали работать в системе, и сегодня в энергетических сетях работают их внуки и правнуки", - сказал он.Замдиректора департамента поздравил энергетиков с их профессиональным праздником, отметив, что от их работы напрямую зависит жизнь всей Республики."Электроэнергетика является неотъемлемой частью жизни современного человека. Во всех сферах деятельности – в экономике, промышленности – везде нужен свет, везде нужна электроэнергия", - сказал Козюбердин.На блоках изображен стилизованный плакат советского периода ГОЭЛРО, желтый/красный фон, одна марка, один купон, название, месяц и год выпуска, тираж; на марке - рисованный портрет Владимира Ленина на фоне фото Штеровской ГРЭС, желтый/ красный контур, название, год выпуска и номинальная стоимость; на купоне - плакат советского периода "Донбасс - сердце России".План ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) разрабатывался по инициативе руководителя советского государства Владимира Ленина в первую очередь для восстановления и дальнейшего развития электроэнергетики страны. Его основной стал план, разработанный в 1915-1916 годах ученым-энергетиком Глебом Кржижановским, который обосновал значение строительства мощных районных электростанций на базе местных топливных и гидроэнергетических ресурсов, а также необходимость их объединения в крупные электроэнергетические системы.22 декабря — Луганск