Нет, это не целенаправленные действия, связанные с политическими взаимоотношениями. Это в большей степени "просто так получилось". Конечно же тут еще сыграл свою положительную для нас роль конфликт Украины с Китаем на фоне непроданного "Мотор Сич" и иска в три миллиарда долларов.В итоге Украина, которая много лет являлась главным поставщиком вертолетных двигателей для китайского рынка (а до этого на российский), окончательно потеряла лидирующие позиции и в этом сегменте.В прошлом покупатели вертолетов российского производства сильно зависели от двигателей, поставляемых Украиной. На многих машинах применялись силовые агрегаты украинского предприятия «Мотор Сич», особенно широкое распространение получил мотор ТВ3-117.И вот теперь китайское издание Sohu сообщает, что Россия и Китай имеют контракт на поставку почти 100 вертолетных двигателей для вертолетов "Ми" и "Ка" в 2021-2022 годах.«Россия перекрыла важный источник дохода для Украины Китай объявил о покупке 100 российских двигателей для вертолетов Ми-171», — отмечают авторы Sohu.Как отметили китайские журналисты, смена Пекином поставщика моторов объясняется довольно просто: российские силовые агрегаты ВК-2500 существенно превосходят украинские аналоги. Эти моторы имеют увеличенный в два раза интервал между техническими обслуживаниями, а также могут использоваться в условиях высокогорья и экстремально низких температур. Помимо этого, Китай заинтересован в развитии экономических отношений с Россией.«Китай намерен модернизировать силовую установку на своих Ми-171, заменив украинские двигатели на российские моторы. Это событие станет огромным шагом вперед для промышленности России и серьезной проблемой для Украины», — констатировали обозреватели китайского издания.В России специально для серийного производства вертолетных двигателей был построен новый завод, на нем планируется выпускать по 500 моторов ежегодно. Это позволит не только обеспечить внутрироссийскую потребность в силовых агрегатах, но и часть из них отправлять на экспорт.В годовом отчете "Ростеха" сообщалось, что РФ и Китай имеют контракт на поставку 18 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, а всего заказано более 120 вертолетов различного назначения."В течение 2019 года АО "Вертолеты России" были подписаны контракты на поставку в Китай следующей вертолетной техники российского производства: 68 вертолетов Ми-171(в том числе модернизированных Ми-171E); 18 вертолетов Ми-171Ш (военно-транспортных)", - говорилось в документе.В нем отмечалось, что также Китай заказал 14 вертолетов Ми-171 с двигателем ВК-2500 и 21 вертолёт Ансат".П.СВ принципе "Мотор Сич" совсем конечно не пропадет. Мы такое уже проходили:источник