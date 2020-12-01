Луганский аграрный университет получил 780 тысяч евро
ВУЗ-переселенец Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ) получил грант от Европейского Союза на сумму 780 000 евро. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.
«Наши партнеры из Европейского Союза помогут университету в развитии комплекса сверхсовременных лабораторий для студентов и ученых, системы студенческого парламента, отделений повышения качества образовательных услуг и квалификации, предоставлением консультационных услуг», — отметили в вузе.
В частности, планируется создать 12 активных кластеров на общую сумму 406 тыс. евро:
1 мобильную лабораторию ветеринарной медицины и скорой ветеринарной помощи;
2 лингафонных лаборатории по изучению иностранных языков;
2 интерактивные лаборатории для формирования IT-навыков и IКТ-компетенций;
5 стационарных лабораторий: агрономии и химии, разведения и селекции животных, качества окружающей среды, компьютерного моделирования и информационных систем, ресторанную бизнес-лабораторию;
1 Центр качества, профессиональной адаптации и консалтинга;
1 Офис студенческого парламента.
Также планируется обмен современным опытом со специалистами из лучших университетов Европы. Для этого ЛНАУ подпишет ряд соглашений с европейскими университетами о научном и образовательное сотрудничество. В соответствии с Болонским процессом будут усовершенствованы учебные программы, создана современная образовательная среда и пр. На эти активности по проекту запланировано более 110 тыс. евро.
«Проектом запланированы и научные активности по проведению конференций и меры по восстановлению материальной базы, создание положительного имиджа университета в Донецком и Луганском регионе, аудит проекта, организационное обеспечения менеджмента проекта», — дополнили в вузе.
Срок реализации проекта — 27 месяцев.
Как сообщалось ранее в СМИ, первоначально в 2014 года ЛНАУ из Луганска был перемещен в Харьков, так как там действовали иные вузы сельскохозяйственного направления. Но 4 года работы в Харькове показали отрицательный результат такого перемещения — вуз оказался на грани выживания, и в 2018 году был на грани поглощения харьковскими университетами.
Но в 2018 году Министерство образования принимает решение вернуть ЛНАУ на территорию Донбасса. Юридический адрес вуза сейчас находится в городе Старобельске Луганской области. Однако само учебное заведение «разбросано» по городам и селам Донетчины и Луганщины. Сейчас в вузе работает 8 факультетов. Новости Региона - Сегодня, 12:29 207
«Наши партнеры из Европейского Союза помогут университету в развитии комплекса сверхсовременных лабораторий для студентов и ученых, системы студенческого парламента, отделений повышения качества образовательных услуг и квалификации, предоставлением консультационных услуг», — отметили в вузе.
В частности, планируется создать 12 активных кластеров на общую сумму 406 тыс. евро:
1 мобильную лабораторию ветеринарной медицины и скорой ветеринарной помощи;
2 лингафонных лаборатории по изучению иностранных языков;
2 интерактивные лаборатории для формирования IT-навыков и IКТ-компетенций;
5 стационарных лабораторий: агрономии и химии, разведения и селекции животных, качества окружающей среды, компьютерного моделирования и информационных систем, ресторанную бизнес-лабораторию;
1 Центр качества, профессиональной адаптации и консалтинга;
1 Офис студенческого парламента.
Также планируется обмен современным опытом со специалистами из лучших университетов Европы. Для этого ЛНАУ подпишет ряд соглашений с европейскими университетами о научном и образовательное сотрудничество. В соответствии с Болонским процессом будут усовершенствованы учебные программы, создана современная образовательная среда и пр. На эти активности по проекту запланировано более 110 тыс. евро.
«Проектом запланированы и научные активности по проведению конференций и меры по восстановлению материальной базы, создание положительного имиджа университета в Донецком и Луганском регионе, аудит проекта, организационное обеспечения менеджмента проекта», — дополнили в вузе.
Срок реализации проекта — 27 месяцев.
Как сообщалось ранее в СМИ, первоначально в 2014 года ЛНАУ из Луганска был перемещен в Харьков, так как там действовали иные вузы сельскохозяйственного направления. Но 4 года работы в Харькове показали отрицательный результат такого перемещения — вуз оказался на грани выживания, и в 2018 году был на грани поглощения харьковскими университетами.
Но в 2018 году Министерство образования принимает решение вернуть ЛНАУ на территорию Донбасса. Юридический адрес вуза сейчас находится в городе Старобельске Луганской области. Однако само учебное заведение «разбросано» по городам и селам Донетчины и Луганщины. Сейчас в вузе работает 8 факультетов. Новости Региона - Сегодня, 12:29 207
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