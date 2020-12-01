В Луганске проводят проверки елочных базаров
Работники управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды Администрации Луганска совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел на минувшей неделе провели в Луганске 6 профилактических мероприятий по контролю соблюдения правил благоустройства территории города. Об этом сообщил начальник управления Игорь Рупин.
«Продолжаем плановую работу, совместно с полицией и с отделами по работе с населением 6 рейдов провели», — отметил он.
«Елочные базары проверяем, чтоб обязательно были договоры на вывоз твердых бытовых отходов, чтоб после них оставалась чистота», — уточнил Рупин.
Руководитель управления проинформировал, что за прошлую неделю экологи составили 28 протоколов в отношении нарушителей правил. Удобный город - Сегодня, 12:00 456
«Продолжаем плановую работу, совместно с полицией и с отделами по работе с населением 6 рейдов провели», — отметил он.
«Елочные базары проверяем, чтоб обязательно были договоры на вывоз твердых бытовых отходов, чтоб после них оставалась чистота», — уточнил Рупин.
Руководитель управления проинформировал, что за прошлую неделю экологи составили 28 протоколов в отношении нарушителей правил. Удобный город - Сегодня, 12:00 456
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