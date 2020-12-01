В Луганске за сутки зарегистрировали 2 новых летальных случая от коронавируса



«Зарегистрировано два летальных случая», — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики региона зарегистрировали 164 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 11:44 243 Луганские медики за сутки зарегистрировали в регионе два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.«Зарегистрировано два летальных случая», — говорится в сообщении.Таким образом, с начала пандемии медики региона зарегистрировали 164 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 11:44 243

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