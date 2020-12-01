Шуфрич звонком в Венгрию поставил на место сожителя Максаковой в споре о вакцине РФ

Украинский депутат Нестор Шуфрич в прямом эфире позвонил в Венгрию, чтобы доказать политологу Максиму Яли покупку страной российской вакцины.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Яли, которого СМИ называют сожителем скандальной оперной певицы Марии Максаковой, попытался принизить достижение российских медиков и высокий спрос на вакцину "Спутник V" в мире и Европе. В студии телеканала "НАШ" он объявил, что в Евросоюзе могут зарегистрировать только соответствующий европейским требованиям препарат, и российская вакцина якобы не может быть официально зарегистрирована в Венгрии.Шуфрич возразил, что ЕС согласился на регистрацию "Спутника V" в Венгрии по особым процедурам. По его словам, в случае с Будапештом европейские протоколы не действуют. Депутат Рады назвал очевидным фактом присутствие российской вакцины в Европе, а также в странах с высоким уровнем фармацевтики (Индия). Чтобы доказать свои слова, Шуфрич в прямом эфире позвонил знакомой, живущей в Венгрии.Женщина, которая представилась Валерией, подтвердила подготовку страны к вакцинации "Спутником V". По ее словам, венгры подписали необходимые договоренности, выделили площади и разослали людям из группы риска письменные уведомления о возможности регистрации на вакцинацию. Инъекции "Спутника V" в Венгрии будут строго добровольными – собеседница Шуфрича заявила, что записалась на вакцинацию первой из своей семьи.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"После беседы нардеп напомнил Яли, что жители Венгрии будут вакцинироваться "Спутником V" бесплатно, тогда как Украина не только не получила вакцину, но и вряд ли сможет сделать это без расходов для населения. На попытки скандального политолога отрицать нахождение российской вакцины в Венгрии Шуфрич возразил: "Если в январе будет вакцинация, когда должна была прибыть вакцина? Подведу итог: венгры, граждане ЕС, бесплатно будут вакцинироваться "Спутником V".Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NYT потребовал у Запада включить страну в список первоочередных получателей эффективной вакцины от коронавируса. У политика вызывает недоумение протест США и ЕС против покупки российской вакцины на фоне отсутствия гарантий получения западных препаратов. Украинские эксперты усматривают в этом намек на покупку "Спутника V" Киевом, если Запад не продаст свои вакцины Украине в числе первых.Григорий Егоро