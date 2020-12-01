Мониторинг цен в Луганске по состоянию на 22 декабря

Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 13 рублей,картофель 1 кг — 30 рублей,морковь 1 кг — 32 рубля,капуста 1 кг — 20 рублей,лук 1 кг — 23 рубля,свекла 1 кг — 28 рублей,соль 1 кг — 14 рублей,молоко 1 л — 60 рублей,мука пшеничная в/с 1 кг — 17,6 рублей,мясо птицы (тушка) 1 кг — 132 рубля,свинина 1 кг — 310 рублей,говядина 1 кг — 340 рублей,сало свежее 1 кг — 270 рублей,сахар-песок 1 кг — 49 рублей,рис 1 кг — 62 рубля,крупа гречневая 1 кг — 78 рублей,крупа манная 1 кг — 27 рублей,макаронные изделия 1 кг — 35 рублей,яйцо куриное 1 десяток — 66 рублей,масло подсолнечное 1 литр — 102 рубля,масло сливочное 1 кг — 380 рублей,чай 100 г — 45 рублей,мыло туалетное 100 г — 24 рубля,мыло хозяйственное 100 г — 12 рублей,порошок стиральный 450 г — 55 рублей,шампунь 250 мл — 80 рублей,зубная паста 50 мл — 35 рублей,туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,спички 1 кор. — 1,6 рубля.АИ 92 — 46 рублей за 1 л,АИ 95 — 47,5 рублей за 1 л,ДТ — 48 рублей за 1 л,газ (пропан-бутан/метан) — 32/19 рублей за 1 л. Экономика - Сегодня, 13:43 54