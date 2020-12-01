Мониторинг цен в Луганске по состоянию на 22 декабря
Информация о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска.
Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 13 рублей,
картофель 1 кг — 30 рублей,
морковь 1 кг — 32 рубля,
капуста 1 кг — 20 рублей,
лук 1 кг — 23 рубля,
свекла 1 кг — 28 рублей,
соль 1 кг — 14 рублей,
молоко 1 л — 60 рублей,
мука пшеничная в/с 1 кг — 17,6 рублей,
мясо птицы (тушка) 1 кг — 132 рубля,
свинина 1 кг — 310 рублей,
говядина 1 кг — 340 рублей,
сало свежее 1 кг — 270 рублей,
сахар-песок 1 кг — 49 рублей,
рис 1 кг — 62 рубля,
крупа гречневая 1 кг — 78 рублей,
крупа манная 1 кг — 27 рублей,
макаронные изделия 1 кг — 35 рублей,
яйцо куриное 1 десяток — 66 рублей,
масло подсолнечное 1 литр — 102 рубля,
масло сливочное 1 кг — 380 рублей,
чай 100 г — 45 рублей,
мыло туалетное 100 г — 24 рубля,
мыло хозяйственное 100 г — 12 рублей,
порошок стиральный 450 г — 55 рублей,
шампунь 250 мл — 80 рублей,
зубная паста 50 мл — 35 рублей,
туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,
спички 1 кор. — 1,6 рубля.
Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях города Луганска
АИ 92 — 46 рублей за 1 л,
АИ 95 — 47,5 рублей за 1 л,
ДТ — 48 рублей за 1 л,
газ (пропан-бутан/метан) — 32/19 рублей за 1 л. Экономика - Сегодня, 13:43 54
Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 13 рублей,
картофель 1 кг — 30 рублей,
морковь 1 кг — 32 рубля,
капуста 1 кг — 20 рублей,
лук 1 кг — 23 рубля,
свекла 1 кг — 28 рублей,
соль 1 кг — 14 рублей,
молоко 1 л — 60 рублей,
мука пшеничная в/с 1 кг — 17,6 рублей,
мясо птицы (тушка) 1 кг — 132 рубля,
свинина 1 кг — 310 рублей,
говядина 1 кг — 340 рублей,
сало свежее 1 кг — 270 рублей,
сахар-песок 1 кг — 49 рублей,
рис 1 кг — 62 рубля,
крупа гречневая 1 кг — 78 рублей,
крупа манная 1 кг — 27 рублей,
макаронные изделия 1 кг — 35 рублей,
яйцо куриное 1 десяток — 66 рублей,
масло подсолнечное 1 литр — 102 рубля,
масло сливочное 1 кг — 380 рублей,
чай 100 г — 45 рублей,
мыло туалетное 100 г — 24 рубля,
мыло хозяйственное 100 г — 12 рублей,
порошок стиральный 450 г — 55 рублей,
шампунь 250 мл — 80 рублей,
зубная паста 50 мл — 35 рублей,
туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,
спички 1 кор. — 1,6 рубля.
Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях города Луганска
АИ 92 — 46 рублей за 1 л,
АИ 95 — 47,5 рублей за 1 л,
ДТ — 48 рублей за 1 л,
газ (пропан-бутан/метан) — 32/19 рублей за 1 л. Экономика - Сегодня, 13:43 54
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