ОП в 2020 году инициировала проведение в ЛНР более 100 памятных мероприятий – председатель (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПленарное заседание Общественной палаты (ОП) ЛНР, посвященное подведению итогов уходящего года, прошло в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Горького. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Посетившая мероприятие советник главы ЛНР Марина Филиппова от лица руководителя Республики Леонида Пасечника поблагодарила членов консультативно-совещательного органа за работу."Та работа, которой занимаетесь вы, абсолютно безвозмездна, она делается по зову сердца и благодаря вашей активной жизненной позиции. Вы достойно решаете проблемы и находите выходы из сложных ситуаций", - сказала она.Председатель Общественной палаты Республики Алексей Карякин рассказал, что в 2020 году по инициативе членов консультативно-совещательного органа "на территории Республики прошли более 100 различных памятных мероприятий и встреч, состоялись экологические акции и субботники, творческие встречи и концерты, круглые столы, посвященные значимым событиям".Он отметил, что представители ОП в 2020 году доставили несколько тыс. книг в библиотеки прифронтовых районов Республики и более двух тыс. пасхальных куличей в населенные пункты, расположенные у линии соприкосновения.Карякин подчеркнул, что в уходящем году члены Общественной палаты "выполнили важную миссию – доставку и вручение государственных наград". В частности, 450 участникам боевых действий 2014-2015 годов были переданы медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции", 100 ветеранам Великой Отечественной войны – медали "75 лет Победы", 23 труженикам Донбасса – ордена "Трудовая слава"."Данные цифры демонстрируют, что глава ЛНР доверил нам одно из важных направлений – реализацию наградной политики в Республике", - сказал председатель ОП.Он добавил, что в 2020 году представители Общественной палаты при содействии главы ЛНР и его советника доставили продуктовые наборы ветеранам и подопечным социальных учреждений Республики, а также оказали адресную помощь в виде бытовой техники медицинских средств инвалидам.В рамках заседания председатели комиссий ОП более подробно рассказали о проделанной в 2020 году работе.22 декабря — Луганск