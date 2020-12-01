В Луганск на пункте пропуска не пропустили рыбу
При проведении пограничного ветеринарного контроля за неделю специалисты не допустили к провозу в Луганск большое количество мороженной рыбы. Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины.
«Государственные инспекторы ветеринарной медицины не допустили к пересечению государственной границы республики 19 тонн 828 килограмм мороженной рыбы из-за отсутствия удостоверения качества и безопасности на товары, подлежащие ветеринарному контролю. Кроме того, к провозу не допустили ещё 18 килограмм мяса птицы и три килограмма сала, так как не было установлено происхождение данной продукции», — говорится в сообщении.
Красота и здоровье - Сегодня, 18:00 0
«Государственные инспекторы ветеринарной медицины не допустили к пересечению государственной границы республики 19 тонн 828 килограмм мороженной рыбы из-за отсутствия удостоверения качества и безопасности на товары, подлежащие ветеринарному контролю. Кроме того, к провозу не допустили ещё 18 килограмм мяса птицы и три килограмма сала, так как не было установлено происхождение данной продукции», — говорится в сообщении.
Красота и здоровье - Сегодня, 18:00 0
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