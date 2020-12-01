Два защитника ЛНР погибли при обстреле района Калиновки со стороны ВСУ – Народная милиция

Два защитника Республики погибли в результате обстрела со стороны ВСУ района села Калиновка. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он проинформировал, что "по преступному приказу командира 59-й бригады (полковника Геннадия) Шаповалова боевики батальона открыли минометный огонь, выпустив с позиций (в районе) населенного пункта Луганское восемь 82-мм мин в направлении населенного пункта Калиновка".

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов двое наших защитников получили ранения, не совместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал Лещенко.

Он отметил, что "огневая активность противника была подавлена, потери уточняются".

"Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков", - добавил начальник управления оборонного ведомства Республики.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 декабря — Луганск