Бойцы ВСУ под действием наркотиков и алкоголя обстреляли район Донецкого– Народная милиция

Бойцы 14-й бригады ВСУ, находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, обстреляли район поселка городского типа Донецкий. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"Боевики 14-й бригады, находящиеся в алкогольном и наркотическом опьянении, открыли огонь из (автоматического станкового гранатомета) АГС-17, выпустив с позиций в районе населенного пункта Новотошковское три гранаты в направлении населенного пункта Донецкий", - сказал он.

Начальник управления оборонного ведомства Республики добавил, что киевские силовики обстреляли территорию ЛНР, "пользуясь потерей управления командира 14-й бригады (полковника Сергея) Войченко".

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 декабря — Луганск