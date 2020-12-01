Народная милиция готова передать Украине пришедшего на позиции ЛНР наркомана из ВСУ

Народная милиция ЛНР готова передать Украине военнослужащего ВСУ Александра Пупко, который в состоянии наркотического опьянения пришел на позиции защитников Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"Украинское военное командование по состоянию на сегодняшний день так и не обратилось к нам с запросом о передаче военнослужащего 14-й бригады Пупко, что в очередной раз демонстрирует полное безразличие командиров к судьбе своих подчиненных. В свою очередь мы готовы совершить акт доброй воли и передать в одностороннем порядке украинской стороне их военнослужащего", - заявил он.

Начальник управления оборонного ведомства Республики добавил, что в настоящее время при содействии представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "данный вопрос прорабатывается".

Лещенко отметил, что задержанный военнослужащий ВСУ, прибывший на территорию ЛНР в состоянии сильного наркотического опьянения, а также получил обморожение пальцев правой ноги, "находится под наблюдением врачей и идет на поправку".

"Результаты анализов показали содержание в его организме барбитуратов, амфетаминов и марихуаны. Выяснилось, что Пупко - наркоман со стажем и имеет серьезную наркотическую зависимость, - рассказал он. - С его слов, на передовых позициях 14-й бригады, военнослужащие выполняют задачи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, что является для них нормой. Командиры на это не обращают внимание, а порой и сами возглавляют употребление наркотиков или их продажу".

Начальник управления добавил, что "из-за полного безразличия командования 14-й бригады военнослужащие поголовно и безбожно пьют, часто умирая от передозировки алкоголя и наркотиков или теряя саму жизнь в пьяных разборках между собой".

"Кадровый некомплект в подразделениях ВСУ вынуждает командование производить отбор военнослужащих по контракту из числа людей с низкой социальной ответственностью, в том числе имеющих судимости, состоящих на учете в наркодиспансере и даже с психологическими отклонениями. Нередки случаи прохождения службы в зоне "ООС" (так называемой операции объединенных сил) лиц с непогашенной судимостью, а также скрывающихся от уголовного преследования за ранее совершенные преступления", - продолжил Лещенко.

Он уточнил, что "дезертир Пупко до прохождения службы в рядах ВСУ также имел проблемы с законом, которые смог успешно решить, устроившись на службу по контракту".

"Данный случай не единичный в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне "ООС". Только в 14-й бригаде более 50 военнослужащих укрываются от уголовной ответственности. Желающих служить по контракту в ВСУ становится все меньше и меньше. Осознавая невыносимые условия службы и отношения командиров к личному составу, здравомыслящие и образованные молодые люди используют любую возможность чтобы не служить в ВСУ", - добавил начальник управления оборонного ведомства Республики.

Напомним, военнослужащий 14-й бригады ВСУ Николай Тарасюк, ранее задержанный военнослужащими Республики при попытке пересечения линии соприкосновения, умер от передозировки наркотиками по дороге в больницу. Его тело было передано украинской стороне. Вскоре после этого представители Украины сфальсифицировали информацию об обстоятельствах смерти украинского военнослужащего.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 декабря — Луганск