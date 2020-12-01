Подопечные соцучреждений Луганска получили подарки от главы ЛНР и Общественной палаты

Подопечные четырех социальных учреждений Луганска получили новогодние подарки от главы Республики Леонида Пасечника и Общественной палаты (ОП) ЛНР. Об этом сообщил корреспондент ЛИЦ.

ЛУГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 1

Воспитанники Луганского детского дома № 1 получили в подарок от главы ЛНР настольные развивающие игры, санки, ледянки, наборы детской кухни и коляски для кукол.

"Дети всего этого очень хотели, они писали свои заявочки, и Леонид Иванович все исполнил. И мы теперь имеем такую новогоднюю радость, спасибо большое", – сказала директор учреждения Виктория Мочалова.

Артисты Республиканского дворца культуры организовали для детей театрализованное представление. Вместе со сказочными персонажами малыши водили хороводы, танцевали, пели, отгадывали загадки и, по традиции, читали стихи Деду Морозу.

ЛУГАНСКИЙ РЕСПУЛИКАНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА

Подопечным Луганского республиканского дома ребенка от главы Республики были переданы игровой манеж, развивающие игрушки, качели и различные приспособления для лечения детей. В соцучреждении находятся 94 ребенка в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей, из них 25 малышам не исполнилось и года.

Главный врач учреждения Ирина Копейка отметила, что подарки от главы ЛНР будут установлены в зале лечебной физкультуры, "чтобы детки могли играть и заниматься и были физически здоровы".

Малышей поздравили с наступающими праздниками Дед Мороз и Снегурочка, которые провели для них развлекательную программу.

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

Подопечных Луганского гериатрического пансионата для ветеранов войны и труда поздравили представители Общественной палаты ЛНР. В учреждении постоянно проживают 240 одиноких пожилых людей, средний возраст которых – 82 года.

"Пожилые люди – это те же дети, они требуют к себе повышенного внимания, плюс ко всему возраст. Более 30 человек у нас – люди, которым за 90 лет, есть даже уже столетние", – рассказала директор учреждения Наталья Потапова.

Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин в качестве подарка вручил социальному учреждению новую стиральную машину.

"Это та необходимая вещь, которая создает уют для более комфортного проживания наших ветеранов", – отметил он.

Подопечных гериатрического пансионата также поздравили артисты Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, которые подготовили для них концертную программу.

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ № 1

Кроме того, представители ОП ЛНР посетили Луганский гериатрический дом-интернат № 1 и подарили проживающим там пожилым людям машинку для стрижки и ноутбук.

"Чтобы вы были всегда красивыми, мы дарим вам машинку для стрижки. И для организации культурного мероприятия дарим вам ноутбук", – отметил председатель ОП ЛНР.

Для подопечных социального учреждения прозвучали знакомые песни в исполнении народного ансамбля, а также состоялись развлекательные викторины.

22 декабря — Луганск