Киевские силовики второй раз за сутки обстреляли район Калиновки – Народная милиция

Киевские силовики второй раз за сутки обстреляли район села Калиновка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве отметили "увеличение количества обстрелов со стороны противника".

"Боевики не оставляют попыток обострить обстановку на линии боевого соприкосновения и устраивают огневые провокации. В очередной раз, нарушив второй пункт дополнительных мер контроля по усилению режима прекращения огня, боевики 59-й бригады ВСУ, находясь под действием наркотических веществ, открыли минометный огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Калинова, выпустив шесть 120-мм мин с направления населенного пункта Светлодарск", - говорится в сообщении.

Информация о потерях и разрушениях уточняется.

"В рамках координационного механизма, украинская сторона в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) оперативно уведомлена о данном факте", - добавила пресс-служба.

Ранее сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что при обстреле Калиновки погибли два защитника Республики.

Кроме того, сегодня бойцы 14-й бригады ВСУ, находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, обстреляли район поселка городского типа Донецкий.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 декабря — Луганск