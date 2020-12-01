Гололедные отложения сохранятся в Республике 23 декабря

Сильные гололедные отложения сохранятся местами в Республике 23 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В течение суток 23 декабря местами по территории Республики сохранятся сильные гололедные отложения, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег. Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.

22 декабря — Луганск