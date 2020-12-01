Савченко после выступления Путина - "Украина распадется"

Наверное каждый знает в лицо Надежду Савченко, а значит рассказывать о том, кто она не нужно, перейдем сразу к ее высказываниям:Ну как? Интересно и очень неожиданно правда? Удивительно, что Савченко максимально правдиво сказала все то, что не смеют говорить другие украинские политики. Я полностью согласен с ее мнением в этом контексте, ведь и правда, только благодаря Путинуукраинская государственность еще существует, хотя должна была прекратиться еще в 2015 году, когда вся армия Украины была уничтожена.Да, конечно, тогда погибло слишком много украинцев (лично мое мнение, что это простые русские парни, которые в силу искусственного насаждения украинской нации решили, что они "другие") и это была трагедия всего русского мира. Конечно эту кровь нужно было останавливать, что Путин и сделал, но в итоге это обернулось для самой Украины еще большими бедами. Как бы не пытались украинская власть делать из России врага и раздувать маленькие успехи Украины, простые люди продолжают уезжать в Россию. Украина исчезает...И в связи с этим еще более правдиво звучат слова Савченко"Другой бы уже давно за один только наезд на русских нас уничтожил как государство, про остальное вообще молчу..."Какие выводы мы должны сделать из высказывания Савченко? Думаю все очень просто - в Украине почти все люди понимают, что они выбрали тупиковый путь развития и все чаще украинские политики и простые люди начинают рубить правду-матку. В Украине, благодаря действующему президенту, который не в состоянии им быть в принципе, общество окончательно утратило иллюзии о Евроинтеграции и России как агрессоре.Думаю, что с Украины начинают идти хорошие сигналы и уже в ближайшие годы "украинские вопрос" будет решен окончательно. Момент заключается только в том, как именно он будет решен - силовым путем или дефолтом Украины?Источник