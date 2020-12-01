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Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)

root Сегодня, 19:4525Новости
Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)
Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)


Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)


Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)


Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)


Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)


Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)


Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)









Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР и общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали очередную партию новогодних подарков детям медицинских работников, которые оказывают помощь больным пневмонией и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в ФП ЛНР.
"Продолжается выдача детских новогодних подарков работникам медицинских учреждений Республики, которые оказывают помощь больным пневмонией и COVID. Для маленьких детей – это игрушки, а для ребят постарше – книги", – говорится в сообщении.
В общественной организации уточнили, что сегодня подарки получили представители первичных профсоюзных организаций Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера, Луганского перинатального центра, Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, Луганской городской многопрофильной больницы № 2, Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Луганской городской детской поликлиники № 2, Луганской городской поликлиники № 12, Луганской городской детской поликлиники № 4, Новосветловской участковой больницы, Алчевской, Антрацитовской, Брянковской, Краснодонской и Ровеньковской городских организаций, а также Лутугинской, Перевальской и Славяносербской районных организаций профсоюза работников здравоохранения.
В ФП ЛНР добавили, что "всего сегодня было передано 1 587 подарков на общую сумму 651 852 рубля".
Получая подарки для детей членов профсоюза, председатели профсоюзных организаций благодарили ФП ЛНР и ОД "Мир Луганщине" за оказанное внимание.
"От имени работников центра выражаю благодарность за поддержку наших работников и замечательные подарки для наших детей. Очень важное и нужное дело", – сказал председатель первичной профсоюзной организации Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Ярославцев.
Заместитель председателя ФП ЛНР Константин Бутримов подчеркнул, что "сегодня, в условиях пандемии, на переднем крае борьбы оказались медицинские работники".
"Нагрузка на медперсонал максимальная. Врачи, медицинские сестры, все сотрудники лечебных учреждений самоотверженно борются за жизни жителей Республики, работая без выходных, в жестком графике. И новогодние праздники многим из них придется провести на рабочих местах. Чтобы создать атмосферу праздника детям наших медработников, и было решено вручить подарки. Хотелось бы пожелать детям счастливого детства, а их родителям, в первую очередь, здоровья, мира, тепла и уюта в домах. И пусть в январские дни обязательно найдется место улыбкам, смеху, шуткам", – отметил он.
Напомним, ранее представители ФП ЛНР и ОД "Мир Луганщине" начали выдачу новогодних подарков детям медицинских работников, которые оказывают помощь больным пневмонией и коронавирусной инфекцией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 76,1 млн, из них более 1,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1952 случая заражения коронавирусом, 164 заразившихся скончались.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
22 декабря — Луганск

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