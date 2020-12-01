Общественники ЛНР передали новую партию подарков детям медиков, помогающих больным COVID (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР и общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали очередную партию новогодних подарков детям медицинских работников, которые оказывают помощь больным пневмонией и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в ФП ЛНР."Продолжается выдача детских новогодних подарков работникам медицинских учреждений Республики, которые оказывают помощь больным пневмонией и COVID. Для маленьких детей – это игрушки, а для ребят постарше – книги", – говорится в сообщении.В общественной организации уточнили, что сегодня подарки получили представители первичных профсоюзных организаций Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера, Луганского перинатального центра, Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, Луганской городской многопрофильной больницы № 2, Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Луганской городской детской поликлиники № 2, Луганской городской поликлиники № 12, Луганской городской детской поликлиники № 4, Новосветловской участковой больницы, Алчевской, Антрацитовской, Брянковской, Краснодонской и Ровеньковской городских организаций, а также Лутугинской, Перевальской и Славяносербской районных организаций профсоюза работников здравоохранения.В ФП ЛНР добавили, что "всего сегодня было передано 1 587 подарков на общую сумму 651 852 рубля".Получая подарки для детей членов профсоюза, председатели профсоюзных организаций благодарили ФП ЛНР и ОД "Мир Луганщине" за оказанное внимание."От имени работников центра выражаю благодарность за поддержку наших работников и замечательные подарки для наших детей. Очень важное и нужное дело", – сказал председатель первичной профсоюзной организации Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Ярославцев.Заместитель председателя ФП ЛНР Константин Бутримов подчеркнул, что "сегодня, в условиях пандемии, на переднем крае борьбы оказались медицинские работники"."Нагрузка на медперсонал максимальная. Врачи, медицинские сестры, все сотрудники лечебных учреждений самоотверженно борются за жизни жителей Республики, работая без выходных, в жестком графике. И новогодние праздники многим из них придется провести на рабочих местах. Чтобы создать атмосферу праздника детям наших медработников, и было решено вручить подарки. Хотелось бы пожелать детям счастливого детства, а их родителям, в первую очередь, здоровья, мира, тепла и уюта в домах. И пусть в январские дни обязательно найдется место улыбкам, смеху, шуткам", – отметил он.Напомним, ранее представители ФП ЛНР и ОД "Мир Луганщине" начали выдачу новогодних подарков детям медицинских работников, которые оказывают помощь больным пневмонией и коронавирусной инфекцией.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 76,1 млн, из них более 1,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1952 случая заражения коронавирусом, 164 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.22 декабря — Луганск