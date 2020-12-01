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Ветераны Великой Отечественной войны из Первомайска получили новогодние подарки от ОП ЛНР (ФОТО)

root Сегодня, 19:4525Новости
Ветераны Великой Отечественной войны из Первомайска получили новогодние подарки от ОП ЛНР (ФОТО)



























Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Первомайске, получили подарки от Общественной палаты (ОП) ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба администрации Первомайска.
Подарки пяти участникам боевых действий Великой Отечественной войны: Алексею Воронову, Надежде Корнеевой, Пелагее Новиковой, Ивану Петрусенко и Нине Тараненко - передали глава администрации Первомайска Николай Токарев, член ОП ЛНР Наталья Михайлова и председатель Первомайской городской организации ветеранов Василий Горовой. Они посетили ветеранов на дому, поздравили их с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и передали им подарочные наборы от ОП ЛНР.
22 декабря — Луганск

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