Ветераны Великой Отечественной войны из Первомайска получили новогодние подарки от ОП ЛНР (ФОТО)

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Первомайске, получили подарки от Общественной палаты (ОП) ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба администрации Первомайска.Подарки пяти участникам боевых действий Великой Отечественной войны: Алексею Воронову, Надежде Корнеевой, Пелагее Новиковой, Ивану Петрусенко и Нине Тараненко - передали глава администрации Первомайска Николай Токарев, член ОП ЛНР Наталья Михайлова и председатель Первомайской городской организации ветеранов Василий Горовой. Они посетили ветеранов на дому, поздравили их с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и передали им подарочные наборы от ОП ЛНР.22 декабря — Луганск