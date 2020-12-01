Всё что вы хотели узнать о регистрации автомобиля в Луганске, но боялись спросить

Эксперты рассказали, что государственная регистрации, а также снятие с учёта транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования регулируются постановлением Правительства ЛНР от 24 мая 2016 года №258 «Порядок государственной регистрации, снятия с учёта транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования». Этот документ устанавливает единую процедуру государственной регистрации, снятия с учёта транспортных средств.На транспортные средства в подразделениях Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД оформляют и выдают регистрационные документы, свидетельства о регистрации, талоны временной регистрации на бланковой продукции, а также закрепляют номерные знаки утвержденного образца.Владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в течение 10 рабочих дней после приобретения (получения), или таможенного оформления, или временного ввоза на территорию республики, или при возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим порядком.Транспортные средства, ввезённые на таможенную территорию ЛНР на время лицами, зарегистрированными на территории ЛНР, для собственного пользования более чем на 10 рабочих дней, подлежат государственной регистрации в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР на срок, указанный Государственным таможенным комитетом ЛНР в грузовой либо пассажирской таможенной декларации.Не допускаются к государственной регистрации транспортные средства с правым расположением руля.Ввозимые в Луганск транспортные средства подлежат государственной регистрации на основании заявлений владельцев и грузовых либо пассажирских таможенных деклараций.В случае, если транспортные средства находились в эксплуатации за пределами Луганска и были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является предоставление в подразделения УГИБДД МВД регистрационных документов, а также документов, подтверждающих снятие с учёта транспортного средства.Государственная регистрация транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию ЛНР в таможенных режимах импорт или временный ввоз, проводится на основании поданных лично заявлений владельцев, документов, удостоверяющих их личность и документов, устанавливающих право собственности (владения), оформленных в соответствии с законодательством страны обретения такого права на транспортные средства, не имеющие регистрации в ЛНР, а также документов подтверждающих законность ввоза и таможенного оформления.Документами, подтверждающими законность ввоза и таможенного оформления транспортных средств, являются грузовая или пассажирская таможенная декларация на бумажном носителе.Государственная регистрация (изменение учётных данных) транспортных средств проводится при условии уплаты их владельцами всех платежей, предусмотренных действующим законодательством.Согласно постановлению «О специальном порядке государ­ственной регистра­­ции транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины, которые не прошли государственную регистрацию в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД» 13 февраля 2018 года №84/18, физические лица, эксплуатирующие транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины, которые не прошли государственную регистрацию в МРЭО ГИБДД МВД, обязаны обратиться с заявлением в подразделения МРЭО ГИБДД МВД ЛНР по месту регистрации или проживания.«Да, необходима. Если вы зарегистрированы (имеется в виду прописка) за пределами Луганска, то при себе нужно иметь свидетельство о временной регистрации, выданное отделением миграционной службы по месту фактического проживания», — подчеркнул эксперт.Для постановки на учёт транспортного средства при себе необходимо иметь:паспорт,идентификационный код,свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт)документ, на основании которого вам принадлежит транспортное средство или на основании которого вы им пользуетесьтаможенную декларацию, если транспортное средство ввезено из-за границы вместе с сертификатом соответствия (кроме транспортных средств из РФ).Лицам, эксплуатирующим автомобили на основании доверенности либо на других законных основаниях, выдаётся свидетельство о регистрации транспортного средства без права отчуждения на срок, указанный в доверенности либо другом соответствующем документе, но не более чем на пять лет, и государственный номер ЛНР.Лицам, эксплуатирующим транспортное средство на основании устного договора, выдаётся талон временной регистрации на срок, определенный заявителем, но не более пяти лет, и государственный номер ЛНР.Государственная регистрация транспортных средств проводится при условии оплаты заявителем обязательных платежей.Транспортные средства, которые зарегистрированы на территории Украины и прошедшие государственную регистрацию в МРЭО ГИБДД МВД, должны эксплуатироваться на территории республики только с регистрационными документами и государственными номерными знаками образца ЛНР.Транспортные средства, ввозимые на территорию рес­публики с территорий других государств, не проходят перерегистрацию, как это говорят граждане на разговорном языке, а проходят именно регистрацию, согласно порядка и постановления.Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна, влечёт наложение административного штрафана граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей;на должностных лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;на физических лиц-предпринимателей и на юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.Подробнее: Депутат парламента ЛНР рассказал о правилах регистрации в республике купленного за рубежом транспорта https://miaistok.su/deputat-parlamenta-lnr-rasskazal-o-pravilah-registratsii-v-respublike-kuplennogo-za-rubezhom-transporta/ Удобный город - Сегодня, 19:00 421