Герой РФ рассказал, с чем столкнется Украина в случае нападения на Россию

"Нашей армии хватит, образно говоря, двух минут, чтобы провести операцию по принуждению Незалежной к миру. И никакое ядерное оружие нам для этого совершенно не понадобится. Поэтому о подобном даже говорить не стоит", — считает Липовой.

"Радиус поражения может быть разным, это зависит от вида оружия и места расположения взрыва. Россия теоретически вполне может нанести ядерный удар по Украине, при этом оставив в безопасности свои границы и прилегающие к ним территории", — заключил эксперт.

Генерал-майор Сергей Липовой напомнил Украине о возможности нанесения ядерного удара со стороны России.Федеральное агентство новостейПредседатель президиума организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, как Россия может убедить Украину в необходимости мирного сосуществования.Учитывая рост напряженности в отношениях между странами Липовой отметил, что Украина вряд ли решится напасть на РФ вопреки заявлениям полковников ВСУ. Однако в случае, если это произойдет, России не нужно будет много времени, чтобы принудить Киев к миру, считает он.Тем не менее генерал-майор не исключает возможности силового решения задачи — по его словам, технически Россия может нанести ядерный удар по Украине.Светлана Акульшина