Синоптики прогнозируют 23 декабря в ЛНР от 13 до 2 градусов мороза

Температура воздуха в ЛНР 23 декабря будет колебаться от 13 градусов мороза ночью до 2 градусов ниже нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 22 декабря до 21:00 23 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами сильные гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днем минус 2-7 градусов", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов мороза, днем – 4-6 градусов ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 9-11 градусов ночью и минус 4-6 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 8-10 градусов ночью до 3-5 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 декабря метеорологи отмечали в 1967 году – минус 24,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1989 году и составляла плюс 8,3 градуса.

По предварительному прогнозу, 24 декабря будет без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха существенно не изменится. Днем 25 декабря при прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха поднимется до положительных значений.

22 декабря — Луганск