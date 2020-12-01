Яйца производства "Авис" до 31 марта будут продаваться не дороже 60,95 руб. – Минпромторг

Яйца производства сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Авис" до 31 марта будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. за десяток. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.

Там рассказали, что в рамках заключенного с рядом министерств ЛНР меморандума производитель "берет на себя обязательство реализовывать яйцо куриное первого сорта по оптово-отпускной цене не более 53 рос. руб. за один десяток и в розницу данная продукция должна реализовываться по цене не более 60,95 рос. руб. за один десяток".

Меморандум будет действовать до 31 марта 2021 года.

22 декабря — Луганск