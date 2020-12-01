Киевские силовики оборудовали минометную позицию в Луганском – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ оборудовали минометную позицию в поселке городского типа Луганское. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Пользуясь собственной безнаказанностью и отсутствием контроля со стороны командования, боевики 59-й бригады ВСУ продолжают устраивать огневые провокации на Дебальцевском направлении. Нашей разведкой вскрыта позиция минометного взвода противника, место размещения которой грубо нарушает Минские соглашения и противоречит условиям отвода тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что "позиция находится непосредственно на территории населенного пункта Луганское".

"Мы призываем мирных жителей данного населенного пункта не игнорировать данный факт, а сообщить о данном нарушении украинскими военнослужащими достигнутых соглашений представителям (Специальной) мониторинговой миссии ОБСЕ и международным правозащитным организациям", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "расположение подразделений украинских боевиков в пределах жилых массивов представляет прямую угрозу жизням мирных жителей данных населенных пунктов не только ввиду множественных преступлений и бесчинств, творимых украинскими боевиками, но также и потому, что в случае открытия огня с данных позиций огневая активность будет решительно пресечена, что также может повлечь за собой ряд существенных неудобств для мирного населения".

"Народная милиция ЛНР сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта, но сохранение жизни личного состава и мирных жителей Луганской Народной Республики являются приоритетными задачами оборонного ведомства, в связи с чем провокации украинских боевиков будут пресекаться самым решительным образом. Мы оставляем за собой право открытия огня на поражение указанной позиции", - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 декабря — Луганск