Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 2,1 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более 2,1 тыс. жителей ЛНР, находящимся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД.

"С момента старта акции "Рука помощи" волонтеры помогли 2148 жителям разных городов и районов Республики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 14 по 20 декабря активисты оказали помощь 50 обратившимся жителям ЛНР.

"Я обратилась к ребятам первый раз совсем недавно и была очень удивлена тому, какие же это жизнерадостные и позитивные, сразу видно, что они находятся на своем месте. Все сделали по совести, выслушали, купили то, что я просила. Я призываю всех сохранять свое здоровье, не выходить лишний раз на улицу и обращаться к волонтерам", - сказала одна из заявительниц Наталья Викторовна.

Напомним, 1 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.

Оставить заявки для получения помощи можно с 09:00 до 18:00 по телефонам: (072) 503 55 55, (0642) 34 55 05.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 76,1 млн, из них более 1,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1952 случая заражения коронавирусом, 164 заразившихся скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

22 декабря — Луганск